Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, COVID-19'a yakalandı. 28 yaşındaki orta saha milli takım kampından çıkartıldı. Karar Şili Milli Takımı'ndan resmen duyuruldu.

Devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan Galatasaray'a kiralanan Pulgar Süper Lig'de 4 maça çıktı ve 138 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki futbolcu şu ana kadar beklentilerin altında bir performans ortaya koydu.

İşte Şili Milli Takımı'ndan yapılan resmi açıklama: