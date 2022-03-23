Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar, COVID-19'a yakalandı. 28 yaşındaki orta saha milli takım kampından çıkartıldı. Karar Şili Milli Takımı'ndan resmen duyuruldu.
Devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina'dan Galatasaray'a kiralanan Pulgar Süper Lig'de 4 maça çıktı ve 138 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki futbolcu şu ana kadar beklentilerin altında bir performans ortaya koydu.
İşte Şili Milli Takımı'ndan yapılan resmi açıklama:
🚨 Informamos el parte médico del seleccionado Erick Pulgar.https://t.co/BYmC5iwO4V— Selección Chilena (@LaRoja) March 22, 2022