Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçı öncesi ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaraylı Olimpiu Morutan'dan flaş Barcelona maçı açıklaması: "İmkansız değil!"
Galatasaray'da Olimpiu Morutan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak olan Barcelona maçı öncesi Rumen basınına röportaj verdi. Genç futbolcu, Katalan ekibi karşısında turu geçeceklerine inandığı ifade etti. İşte o çarpıcı sözler... (GS spor haberi)
Fotomaç'tan Uğur Sarıkaya'nın derlediği habere göre; Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Morutan, kendisine güvendiğini ve çok çalışarak formayı yeniden kapacağını söyledi.
İstanbul'a alışma sürecini çok çabuk atlattığını da belirten yıldız isim, "Daha ilk günden itibaren buraya kolayca alıştım. İstanbul'da her şey çok güzel. Yemekler, sokaklar, taraftarlar... Galatasaray gibi bir kulüpte oynadığım için kendimi çok gururlu hissediyorum ve burada çok mutluyum. Takımdaki en iyi oyunculardan biri olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.