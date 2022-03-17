İstanbul'a alışma sürecini çok çabuk atlattığını da belirten yıldız isim, "Daha ilk günden itibaren buraya kolayca alıştım. İstanbul'da her şey çok güzel. Yemekler, sokaklar, taraftarlar... Galatasaray gibi bir kulüpte oynadığım için kendimi çok gururlu hissediyorum ve burada çok mutluyum. Takımdaki en iyi oyunculardan biri olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.