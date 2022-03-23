TRANSFER HABERİ - 3 Büyüklere kötü haber! Talisca'ya dev talip...

Transfer haberi | Üç büyüklerin kadrosuna katmak için uğraştıkları yıldız futbolcu Anderson Talisca'ya İtalya devi talip oldu. Talisca'nın hangi takıma transfer olacağı futbol kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 10:51