Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ında istediği Talisca'ya Avrupa devi talip oldu.
TRANSFER HABERİ - 3 Büyüklere kötü haber! Talisca'ya dev talip...
Transfer haberi | Üç büyüklerin kadrosuna katmak için uğraştıkları yıldız futbolcu Anderson Talisca'ya İtalya devi talip oldu. Talisca'nın hangi takıma transfer olacağı futbol kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 10:51
Roma'da Abraham'dan memnun olan Mourinho, yıldız oyuncunun yanına hücum oyuncusu istiyor.
İtalyan basınına yansıyan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho, aradığı oyuncuyu Arabistan'da buldu.