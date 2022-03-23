Galatasaray'da Victor Nelsson için Newcastle United harekete geçti

Galatasaray'da özellkle Barcelona maçında Marcao ile uyumu dikkat çeken Nelsson için İngiliz ekibi Newcastle United'ın harekete geçtiği öğrenildi. İngiliz ekibinin, Danimarkalı savunma oyuncusu için Danimarka-Sırbistan maçına bir temsilci göndereceği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 06:40