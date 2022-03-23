Uzun yıllardır yerli sol bek sıkıntısı yaşayan ve yeni sezonda bu bölgeyi takviye etmek isteyen yönetim iki ismi çok dikkatli şekilde izliyor. Alınan bilgilere göre bu isimler Kazımcan Karataş ve Evren Eren Elmalı... Altay formasını giyen 19 yaşındaki Kazımcan şu ana kadar ligin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.



