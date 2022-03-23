Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor... Yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını da dikkate alan Sarı-Kırmızılılar özellikle kaliteli ve genç yerli futbolculara yoğunlaşmış durumda.
Galatasaray'da çifte atak! Sol bek transferinde...
Galatasaray'da gelecek sezon için transfer planlamaları başladı. Sarı-kırmızılılar özellikle sol bek için gündemine Altay'da forma giyen Kazımcan Karataş ve Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı'yı aldı. Sarı-kırmızılılar sezon biter bitmez bu iki futbolcu için bonservis pazarlıklarına başlayacak. (GS spor haberleri)
Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor... Yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralını da dikkate alan Sarı-Kırmızılılar özellikle kaliteli ve genç yerli futbolculara yoğunlaşmış durumda.
Uzun yıllardır yerli sol bek sıkıntısı yaşayan ve yeni sezonda bu bölgeyi takviye etmek isteyen yönetim iki ismi çok dikkatli şekilde izliyor. Alınan bilgilere göre bu isimler Kazımcan Karataş ve Evren Eren Elmalı... Altay formasını giyen 19 yaşındaki Kazımcan şu ana kadar ligin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Takvim'in derlediği habere göre 1.86 boyundaki genç yıldız 15 maçta forma giyerken 2 asist yapmayı başardı. Altay'ın küme düşmesi halinde pazarlıklarda daha güçlü olacağını düşünen yönetim şu anda beklemeye geçmiş durumda.