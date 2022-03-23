GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok bombası! İşte o teklif

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarısız sonuçlar alan Galatasaray bir yandan gelecek sezon kadro çalışmalarına başladı. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2022- 06:40