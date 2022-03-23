Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da Kasımpaşa'nın başarılı ismi Umut Bozok listeye dahil edildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok bombası! İşte o teklif
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarısız sonuçlar alan Galatasaray bir yandan gelecek sezon kadro çalışmalarına başladı. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan, 14 gol, 7 asiste imza atan 25 yaşındaki golcü, A Milli Takım'a seçilmeyi başardı.
Fotomaç'ta yer alan haberde, kiralık gelen Halil Dervişoğlu ile devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray, Umut'u kadrosuna katmaya calışacak. Torrent de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri macta 1 gol, 1 asistle oynayan Umut için olumlu rapor verdi.