Galatasaray'da Erick Pulgar ve Bartuğ Elmaz dönemi sona eriyor. İki futbolcuyla da sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, Antalyaspor'un yeni transferi Fernando Lucas Martins'i gündemine aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Aslan Fernando Lucas Martins'i kadrosuna mı katıyor? Resmi açıklama
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde gündemine gelen Fernando Lucas Martins'de flaş gelişme... Antalyaspor'a transfer olan ve üstün performansıyla dikkat çeken Brezilyalı yıldız için kırmızı-beyazlı kulübün başkanından resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Sarı-Kırmızılılar, Erick Pulgar'ın Fiorentina'ya dönecek olması, Bartuğ Elmaz'ın ise Marsilya ile anlaşması sonrası ön libero arayışlarına başlarken Akdeniz ekibinin başkanı Aziz Çetin, Fernando Lucas Martins iddialarına cevap verdi.
Adı Galatasaray ile anılan Fernando'yla ilgili konuşan başkan Çetin, "Fernando Lucas Martins takımımıza çok çabuk uyum sağladı ve skora katkı yapıyor.