Türk futbolunun yeni yıldız adayı Yunus Akgün… Galatasaray 'dan kiralanan Yunus Akgün 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı Adana Demirspor'la bu kez Süper Lig'de fırtınalar estiriyor. 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu harika performansı sonrası ilk kez A Milli Takım'a davet aldı. Yunus Galatasaray'a döneceği günü iple çekiyor... Milli Takım kampı öncesi genç oyuncu Fanatik Gazetesi'ne konuştu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün kendisi açıkladı! Sezon sonunda geri dönecek mi?
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, buradaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 21 yaşındaki oyuncu Adana temsilcisinde şu ana kadar 31 maça çıkarken 8 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Genç sağ kanat, Adana günlerinden geleceğine dair birçok konuya açıklık getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
8 gol, 14 asistlik harika performans. Bireysel performansının bu kadar artmasını nasıl açıklıyorsun?
"Geçen sezon Adana Demirspor'da yaşadığımız şampiyonluk senesinde de 7 gol 1 asistle oynamıştım. Bana verilen güveni en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Geçen sene özgüvenim hocalarım ve başkanın bana inanmasıyla arttı ve bu sezon da kaldığı yerden devam etti. Bu sezon özellikle hocamın bana güvenmesi performansımı olumlu yönde etkiledi."
Balotelli ile aranızdaki ilişki nasıl?
"Son derece yakın bir ilişkimiz var. Ağabey - kardeş gibiyiz ve bana özellikle saha içinde tecrübelerini aktarıyor ilk günden beri ve ondan her antrenmanda bir şeyler öğreniyorum."