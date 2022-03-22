Galatasaray'ın sezon başında aldığı iki Rumen şimdiye kadar ortaya koydukları performansla sınıfta kaldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ve Cicaldau sınıfta kaldı!
Galatasaray'da Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyetin ardından sezon başında transfer edilen ancak bir türlü beklentileri karşılayaman Cicaldau ve Morutan büyük hayal kırıklığı yarattı. İki Rumen yıldıza ödenen 10.6 milyon Euro ise oldukça dikkat çekmişti. (GS spor haberleri)
Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettikleri Olimpiu Morutan, Gaziantep FK maçında sahanın en kötü isimlerindendi...
10 TOP KAYBETTİ
Takvim'in haberine göre; Rumen oyuncunun bu sezon 3 gol ve 5 asisti var. Cimbom'a 6.5 milyon Euro bedelle transfer olan Alexandru Cicaldau ise Gaziantep'te yedek bekledi.