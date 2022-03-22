İkilinin performansı devamlı eleştiriliyor. Morutan'ın bonservisi için de 4.1 milyon Euro gözden çıkartıldı. Aslan iki oyuncu için 10.6 milyon Euro bonservis ödedi. Morutan, Gaziantep'te şut isabeti, orta isabeti, ve top çalma istatistiklerinde sıfır çekti. 10 kez de top kaybı yaparak taraftarlara sinir krizleri geçirtti.