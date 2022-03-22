Galatasaray Kulübü, 12 yıl önce vefat eden eski başkanları Özhan Canaydın için mesaj yayınladı. Mesajda, "Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.