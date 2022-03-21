Galatasaray'a 4 yıl sonra geri dönen Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 4 gollük performans sergiledi.

Devre arası transfer döneminde adı St. Etienne ile de anılan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ı seçme nedenlerini Fransız basınına anlattı...

fotomac.com.tr'nin derlediği haber şu şekilde:

"Galatasaray ile, bu şehirle, bu taraftarlarla güçlü bir geçmişim var. Güzel bir aşk hikayesi. Geri dönüp bu hikayeyi tamamlamak önemliydi.

Çok iyi gidiyor. Tanıdığım Galatasaray'dan farklı şekilde genç bir ekip var. Belli bir yaşa geldim ve daha çok yedekteyim. Onlarla kararter, kişilik üzerinden diyaloglar kuruyorum. Yaptığım işten mutluyum"