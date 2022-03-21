Hayır; Semih'i denemek yerine Pulgar sağ bekte oynayamaz mı? Diyelim ki; Pulgar'ı, Berkan'a, Taylan'a, ya da Semih'e tercih etmiyorsun, Alpaslan ne diye yer işgal ediyor? Feghouli neden yedek? Halil'e ne oldu? Takımın bariz şekilde bir altı bir de sekiz numara ihtiyacı varken Gedson'dan vazgeçip alınan Gomis'ten memnun musunuz ey G.Saray teknik heyeti, ey G.Saray yönetimi, ey her transferi alkışlayan şakşakçılar?!...