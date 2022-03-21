Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri bitmiyor! Fransızların ardından...
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Milli yıldıza Fransızların ardından Almanlar da talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022- 13:01
Performansıyla takımın en dikkat çeken oyuncusu olmayı başaran genç yıldız için ciddi talipler ortaya çıkarken, en istekli olan ekip Lyon olarak öne çıkıyor.
Bir diğer talip ise Fransız ekibi Marsilya.... Marsilya'da bizzat Başkan Longoria'nın Kerem'i istediği öğrenildi.