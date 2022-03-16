Fatih Terim'in olaylı ayrılığı sonrası yerine göreve Domenec Torrent, sonunda çıkış yakaladı. İlk 5 maçında 'sıfır' çeken İspanyol teknik adamın gerek oyun sistemi gerekse de ilk 11 tercihleri eleştirilmişti.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da hedef çeyrek final! Domenec Torrent öz güven aşıladı
Galatasaray'a ilk geldiğinde kötü gidişata engel olamayan teknik direktör Domenec Torrent, sıkı çalışmanın meyvelerini almaya başladı. Sarı-kırmızılı takım önce UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda berabere kalırken, Beşiktaş'ı da sahasında yenmesini bildi. İspanyol hoca oyuncularla yakından ilgilendi ve onlara güven aşıladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Göztepe deplasmanında galibiyetle tanışan ve ardından Çaykur Rizespor'u yenerek çıkış yakalayan Torrent, Konya yenilgisi sonrası Camp Nou'da Barcelona'yla berabere kaldı.
2-1'lik Beşiktaş zaferiyle eleştirileri bir anda kesti. Fotomaç'ın haberine göre; Katalan hocanın takım içinden birçok futbolcuyu yeniden kazanmayı başarması Galatasaray'ı ayağa kaldırmaya yetti.