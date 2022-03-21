GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den flaş Fatih Terim paylaşımı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısı için lisansını askıya aldığı Mbaye Diagne'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Senegalli golcü, Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bir paylaşım yaptı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2022- 10:14