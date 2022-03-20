Gaziantep FK Galatasaray maçı sonrası flaş Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'na yapılan sert faullerle ilgili bir paylaşım yaparak hakem kararlarına tepki gösterdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 19:21 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 19:36