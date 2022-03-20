Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, maç içerisinde sert darbelere maruz kalan Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son fotoğrafını paylaşarak, "Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok." notuyla bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
Maç boyunca kasıtlı darbelere maruz kalan Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son durumu! Karşılığında kart? Yok. pic.twitter.com/JmUyAqCvwV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 20, 2022