Fatih Terim'in yerine göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent, ilk 5 maçında 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.
Galatasaray'da Domenec Torrent farkı! İşte 6 maddede değişimin sırrı
Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine görevine getirilen teknik direktör Domenec Torrent, takımda önemli değişiklikler yaptı. Göztepe deplasmanında galibiyetle tanışan İspanyol çalıştırıcı, Camp Nou'daki Barcelona beraberliğine Beşiktaş zaferini ekledi ve eleştirileri bir anda kesti. İşte Torrent'in 6 maddelik operasyonu... (GS spor haberi)
Göztepe deplasmanında galibiyetle tanışan Torrent, Camp Nou'daki Barcelona beraberliğine Beşiktaş zaferini ekledi ve eleştirileri bir anda kesti.
İşte Sabah'ın haberine göre; Katalan teknik adamın 6 maddelik operasyonu: