Galatasaray'da Domenec Torrent farkı! İşte 6 maddede değişimin sırrı

Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine görevine getirilen teknik direktör Domenec Torrent, takımda önemli değişiklikler yaptı. Göztepe deplasmanında galibiyetle tanışan İspanyol çalıştırıcı, Camp Nou'daki Barcelona beraberliğine Beşiktaş zaferini ekledi ve eleştirileri bir anda kesti. İşte Torrent'in 6 maddelik operasyonu... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 06:40