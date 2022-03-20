Süper Lig'de heyecan 30. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu maçta ev sahibi takım 69. dakikada penaltı kazandı. İşte o pozisyon... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de 30. haftada Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, ev sahibi ekip 69. dakikada penaltı kazandı.



Berkan Kutlu'nun ceza alanı içinde Joao Figueiredo'ya müdahalesi sonucunda hakem Arda Kardeşler, beyaz noktayı gösterirken tabana gelen darbe faul olarak değerlendirildi.



Sarı kırmızılı oyuncular kararın ardından hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu.



Topun başına geçen Alexandru Maxim fileleri havalandırdı ve Süper Lig kariyerinde kullandığı 18 penaltının tamamını gole çevirmiş oldu.

İŞTE O POZİSYON:

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