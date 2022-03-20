Gaziantep FK - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon! Kerem Aktürkoğlu...

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında sarı kırmızılı takımdan Kerem Aktürkoğlu, bir pozisyonda faul bekledi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2022- 17:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022- 17:22