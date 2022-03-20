Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle 6 maç aradan sonra kazanmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden ev sahibi ekip 3-1 galibiyetle ayrıldı ve 6 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Djilobodji, 71'de Maxim (p) ve 81. dakikada ise Figueiredo kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 34. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 6 maç sonra galip geldi ve 40 puana yükseldi. Galatasaray ise 38 puanda kaldı.

Ligde milli araya girilirken, milli ara sonrası 31. haftada Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Gaziantep karşısında 4 değişiklik gerçekleştirdi. İspanyol teknik adam; Inaki Pena, Sacha Boey, Cicaldau ve Ryan Babel'in yerine, Muslera, Semih, Morutan ve Emre Kılınç'e görev verdi.

MUSLERA 97 GÜN SONRA KALEDE

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara döndü. Muslera, 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev aldı.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Semih Kaya da, sarı-kırmızılılarla ilk maçına 11'de başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Gaziantep FK Muhammet Demir ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın hatalı pasında topu ceza sahası önünde alan Doğan Erdoğan, meşin yuvarlağı Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında, Semih Kaya'nın ortasında topla ceza sahasında buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ üstünden dışarı gitti.

24. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim meşin yuvarlığı ara pasla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karışla kalan Kitsiou'ya ulaştırdı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.





GOL! 34. dakikada Galatasaray golü buldu. Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlığı ceza sahası önündeki Morutan'a gönderdi. Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Berkan İsmail Kutlu, ceza sahası çizgisinden çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç uzanarak kornere çeldi.

GOL! 45+4. dakikada ceza sağ çizgisine yakın noktada serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

51. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ortasında topla kale dibinden buluşan Figueiredo'nun vuruşunda top az üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağından Kerem Aktürkoğlu topu ceza sahasındaki Gomis'e attı. Bu futbolcunun topu ceza sahasında önüne bıraktığı Emre Kılınç'ın çektiği sert şutu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

70. dakikada Gaziantep ceza sahasında Berkan İsmail Kurtu'nun topa yükseldiği sırada Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.





GOL! 71. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

75. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla penaltı noktasında buluşan Gomis'in çektiği şutu kaleci Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.

GOL! 81. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Maxim'in pasıyla kalenin dibinde buluşan Figueiredo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.