Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu ve sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "Futbol adil bir oyun değil. Maç elimizden kaçtı. " şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Sahada bence dengeli bir maç vardı. Sonuç, sahadaki oyunu net olarak yansıtmıyor.

İlk yarı biterken bir gol yedik. Penaltı pozisyonu ise çok saçmaydı. Pozisyonun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum.

Bafe'nin beraberlik getirme şansı olan pozisyonu da vardı, çok netti. Futbol adil bir oyun değil. 2-2 yapmamız lazımdı orada. Maç farklı bir yere gidebilirdi. Orada golü kaçırmamız, sonrasında topu kaybettik ve rakip kontradan golü buldu. Maç elimizden kaçtı.