GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Devlerin Kerem Aktürkoğlu yarışı! Fransa'dan Marsilya ve Lyon talip oldu

Galatasaray'da özellikle bu sezon yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili silahı oldu. 23 yaşındaki milli oyuncu Cimbom'da tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 11 gol, 9 asistlik performans gösterdi. Genç oyuncuya Fransa'dan 2 dev kulübün talip olduğu bildirilirken, Aslan'ın istediği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 06:40