Aslan'da sezonun en parlak ismi olan Kerem Aktürkoğlu, Lyon'un scout şefi Bruno Cheyrou tarafından Beşiktaş derbisinde yakından takip edilmişti.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Devlerin Kerem Aktürkoğlu yarışı! Fransa'dan Marsilya ve Lyon talip oldu
Galatasaray'da özellikle bu sezon yükselen bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların gol yollarındaki en etkili silahı oldu. 23 yaşındaki milli oyuncu Cimbom'da tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 11 gol, 9 asistlik performans gösterdi. Genç oyuncuya Fransa'dan 2 dev kulübün talip olduğu bildirilirken, Aslan'ın istediği rakam ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Dev maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona karşılaşmalarında da elinden geleni yaparken, takımın hücum anlamında en yetenekli ismi olduğunu kanıtladı.
Kerem'in performansı, Fransa'da geniş yer aldı. Fotomaç'ın haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuya Lyon ile Marsilya da talip oldu.