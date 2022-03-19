Avrupa Ligi'ne veda edilmesiyle henüz mart ayında hedefsiz kalan sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi işi sıkı tutmak istiyor. Başkan Burak Elmas, pazar günü 16.00'da oynanacak Gaziantep FK maç sonrası harekete geçecek.
GALATASARAY HABERLERİ: Domenec Torrent o bölgeyi işaret etti! G.Saray'da transfer toplantısı
Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin uzağında kalan, UEFA Avrupa Ligi'ne de son 16 turunda Barcelona'ya mağlup olarak elenen Galatasaray, gelecek sezon planlamasına başladı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK maçı sonrası başkan Burak Elmas ve sportif direktör Sensibile'yle transfer toplantısında bir araya geleceği öğrenildi. İspanyol hoca öncelikle o bölgeye transfer istedi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Elmas, Sportif Direktör Sensibile ve Teknik Direktör Torrent ile bir araya gelerek önümüzdeki yılın planlamasını yapacak. Takımdan gidecek ve kalacak isimler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Sözleşmeleri sona erecek futbolcular hakkında değerlendirme yapılacak.
ORTA SAHA İSTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; İspanyol teknik adamın, oyun planına uygun iki orta saha oyuncusu istediği biliniyor. Bu alanda çalışma yapma görevi ise Sportif Direktör Sensibile'nin omuzlarında yer alıyor.