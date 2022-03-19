Cimbom, Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elense de gösterdiği performans ve ortaya koyduğu mücadele ile büyük ses getirdi. Sarı-kırmızılılar'ın birçok oyuncusu Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekerken, yönetimin ekonomik olarak beklentileri de artmış durumda.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a transfer piyangosu! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson...
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray buna karşın Avrupa'da adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılıların yıldız isimleri Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'a dev kulüpler talip olurken; Cimbom'un 3 futbolcudan beklediği bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İki Barcelona maçındaki performansıyla Kerem Aktürkoğlu, Marcao Teixeira ve Nelsson scoutların gözdesi olmayı başardı. Şu anda menajerler aracılığıyla bu 3 futbolcuya çok sayıda kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar önemli kulüplerin listesine girmeyi başaran Kerem'in fiyatını 25 milyon Euro olarak belirledi.