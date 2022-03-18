Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesine scoutlar büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray - Barcelona maçında Victor Nelsson'a sıkı takip! Avrupa devi izledi
Galatasaray transfer haberi | Sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmacısı Victor Nelsson'a dev talip... Danimarkalı stoper, Galatasaray - Barcelona maçında tribünlerden takip edildi. İşte Nelsson'u canlı canlı izlemeye gelen Avrupa devi... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 11:08
Milan'ın Scout Şefi Geoffrey Moncada, Victor Nelsson'u takip etmek için Nef Stadyumu'nda yerini aldı.
Sezon başında 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.