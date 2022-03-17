İspanyollar Galatasaray - Barcelona maçını böyle yazdı! "Türk cehennemi"
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Mücadele İspanyol ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken, sarı kırmızılıların Avrupa macerası son buldu. İspanyol basınında da karşılaşmanın yankıları büyük yer buldu. İşte Fotomac.com.tr'nin derlediği habere göre atılan manşetler...
Barcelona İstanbul'da acı çekti ancak çeyrek finale kalmayı başardı. Katalanlar, Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle geriden geldi. Xavi'nin adamları Marcao'nun golüyle geri düşse de mücadeleyi bırakmadı ve bu kez sert savunmayı kırmayı başardı.
AS | BARCELONA CEHENNEMDEN ÇIKTI!
Barcelona Türk cehenneminden çıkmayı başardı. Marcao Türkleri öne geçirdi ancak Pedri eşitliği sağladı. Daha sonra Aubameyang, Pena'nın kurtardığı iki şut sonrası golü atmayı başardı. Domenec Torrent'in ekibinin Avrupa macerası da sona ermiş oldu.
ESPN | BARÇA KORKU İÇİNDE BEKLEDİ!
Duygu, gerginlik ve şüphe dolu gecede Xavi'nin takımı acı çektiği maçtan galip ayrıldı. 6 dakikalık uzatmada maçın bitişini korku içinde bekledi.
MUNDO DEPORTIVO | TÜRK CEHENNEMİNDE ACI ÇEKTİ!
Barça, Türk cehenneminde acı çekti ama Pedro ve Aubameyang'ın golleriyle geri dönerek çeyrek finale uzandı.
LA VUNGARDIA | ZORLU DEPLASMANDAN ÇIKTI!
Barça Galatasaray'ı Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle yendi ve İstanbul'daki zorlu deplasmandan çıktı.