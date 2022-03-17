MARCA | BARCELONA ACI ÇEKEREK TURLADI!

Barcelona İstanbul'da acı çekti ancak çeyrek finale kalmayı başardı. Katalanlar, Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle geriden geldi. Xavi'nin adamları Marcao'nun golüyle geri düşse de mücadeleyi bırakmadı ve bu kez sert savunmayı kırmayı başardı.