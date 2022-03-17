UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında evinde bugün Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'a maç öncesi Başakşehir'den bir başarı dileği geldi.
Başakşehir'den yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Temsilcimiz Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali yolunda başarılar dileriz."
İşte İstanbul ekibinin paylaşımı:
🇹🇷 Temsilcimiz @GalatasaraySK'a, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali yolunda başarılar dileriz. pic.twitter.com/XpCsTVIkqS— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) March 17, 2022