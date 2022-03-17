Galatasaray ile Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent, zorlu maç öncesi konuştu. İşte Torrent'in o sözleri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barcelona maçı öncesi konuştu.

İŞTE TORRENT'İN SÖZLERİ:

"Barcelona kısa bir maç istiyor olacak. Biz ise uzatmaya çalışıyor olacağız. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Zorlandığımız dakikalarda özellikle. Çok büyük avantajımız olacaktır."

"Feghouli'yi Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık kas ağrısı nedeniyle. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik."

"Gomis, bize Camp Nou'daki maçta son 15 dakika bize çok yardımcı olmuştu. Ondan topu korumasını bize yardımcı olmasını isteyeceğiz."

"Barcelona 11'i ve yedekleriyle çok kaliteli bir takım. Galatasaray ruhuyla mücadele edeceğiz. Camp Nou'da bunu başardık."

"Barcelona'ya boşluk verirsek, sıkıntılar yaşarız. Her pazar 4 atan bir takımdan bahsediyoruz. Boşluk verme şansımız yok."