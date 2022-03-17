MENAJER AKINI VAR

Takvim'in haberine göre; Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar sayısız ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün scoutları ve menajerler bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak.