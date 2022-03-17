Bu akşam tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Avrupa futbolunun kalbi adeta Nef Stadı'da atacak. Galatasaray ile Barcelona arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı dünya üzerinde tam 123 ülkede çeşitli platformlar üzerinden canlı olarak yayınlayacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barcelona maçında Aslantepe'ye menajer akını! Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Sacha Boey...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. 0-0'ın rövanşında sarı-kırmızılılar her türlü galibiyette adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanırken, Nef Stadyumu'na ise menajer akını olacak. Cimbom'un yıldız oyuncuları Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Sacha Boey'i ise dev kulüpler markaj altına alacak. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
MENAJER AKINI VAR
Takvim'in haberine göre; Çin'den Avustralya'ya, ABD'den Hindistan'a, Japonya'dan Fransa'ya kadar sayısız ülkede bu büyük heyecan yaşanacak. Ayrıca Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün scoutları ve menajerler bu akşam Nef Stadı'daki yerini alacak.
Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere Galatasaray'ın yıldızları Victor Nelsson, Marcao, Sacha Boey, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu canlı olarak mercek altına alınacak.