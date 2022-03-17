Beşiktaş'ın eski yıldızı için transferde büyük savaş kapıda... Brezilyalı oyuncu, kulübü Al Nassr ile köprüleri atmak üzere.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın Anderson Talisca savaşı!
Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Süper Lig'in iki devi, Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
Yıldız oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde Al Nassr yetkilileriyle bir araya gelmesi ve ayrılığı resmileşmesi bekleniyor.
Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Galatasaray Brezilyalı yıldızı sezon sonunda renklerine bağlamak için şimdiden kolları sıvamış durumda.