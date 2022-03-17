Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Katalan devi Barcelona ile kritik bir maça çıkacak.
Galatasaray'da Domenec Torrent'ten Cicaldau yanıtı!
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Domenec Torrent'ten Rumen gazeteciye flaş Cicaldau ve Morutan yanıtı geldi. İşte Torrent'in o sözleri... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2022- 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022- 10:54
Son 16 turunun ilk karşılaşmasında deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelen Aslan, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.
Rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, gazetecilerin sorularını yanıtladı.