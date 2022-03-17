Galatasaray Barcelona maçı sonrası Xavi'den Kerem Aktürkoğlu'na büyük övgü!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Barcelona'da teknik direktör Xavi, sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan övgüyle bahsetti. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 00:00
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı. Mücadelenin ardından Katalan devinin teknik direktörü Xavi, Kerem Aktürkoğlu'nda ayrı bir parantez açtı.
İşte o sözler:
Kerem Aktürkoğlu çok iyi oyuncu. Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Birebirlerde çok etkili. Özel yetenekleri var.