UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı. Mücadelenin ardından Katalan devinin teknik direktörü Xavi, Kerem Aktürkoğlu'nda ayrı bir parantez açtı.

İşte o sözler:

Kerem Aktürkoğlu çok iyi oyuncu. Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Birebirlerde çok etkili. Özel yetenekleri var.