Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi son gelişmeler neler?
Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı rövanş maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu mücadele öncesi son antrenmanda 2 futbolcu yer almadı. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.