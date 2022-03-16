Galatasaray haberi | Sarı-kırmızılı ekipte başkan Burak Elmas gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, kendilerine sezon başından beri operasyon çekildiğini ifade ederken, "Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı." dedi. İşte Burak Elmas'ın öne çıkan sözleri...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Elmas'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Kuruluş felsefemiz, Türk olmayan kulüpleri yenmek ve Galatasaray bunlardan hiçbir zaman kopmadı. Bunun sonucunda da futbolda tek Avrupa kupası alan kulübüz. Bu yetmez, bunu her branşta devam ettirmek istiyoruz.

Umarım takımımız Barcelona'da göstermiş olduğu disiplinli oyunu rövanşta da göstererek Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir yenisini daha ekler.

Popüler olmama imkanını göze alarak, son derece cesur kararlar alarak Galatasaray'ın bu kaostan çıkan ilk kulüp olması için pozitif girişimler yapıyoruz.

Türk futbolu, gelir açısından, yönetsel açıdan, bunu sadece TFF açısından değil kulüpler açısından da söylüyorum, dibe vurmuş durumda. Problemleri halının altına süpürmeyen kulüpler, başarılı olacak.

Hedefimiz, bütçeyi 30-35 milyon Euro civarına indirmek. Sporda asıl yöneticilik kabiliyeti, doğru bütçeyle başarı elde etmek. Biz, zor olanın peşinden gidiyoruz. Geçmişte bu zararları eden yönetimler, yöneticiler, hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyorlar ortada.

Bizim baştan bir stratejimiz vardı ve bu stratejinin hala doğru olduğunu düşünüyorum. Uygulamada, arzu ettiğiniz hıza ulaşamayabilirsiniz ancak bu stratejiden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın 5-10 senesini düşünmek gerekliliği var.

Sanıyorum aralık ayı olabilir, Kulüpler Birliği adına üç başkanımız, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya giderek 9 hakemin maç yönetmemesi adına talepte bulundular. Bu listedeki isimlerin çoğu, hatta hepsi, bu listede varlar. Üstüne 4 hakem daha var.

Maalesef Kulüpler Birliği adına gidilerek, mutabık olunmayan bir liste, Kulüpler Birliği'nin gücü kullanılarak MHK ve TFF'ye gitti. O gün itibarıyla, Kulüpler Birliği'nin birlikteliği bu dönemliğine sona ermişti.

Birtakım lobiler ve güç gösterisinde bulunan kulüpler var. Bir sonraki TFF seçimleri için bile lobi yapanlar var. Türk futbolu bu kadar büyük bir kaosun içinde. Kulis çalışmaları başladı. Bunun en büyük zararını da Türk futbolu çekiyor.

Niçin, hangi takıma hata yapmışlar? Bunları çok iyi incelemek lazım. Bu kararları alırken bu hakemlerin ailesi olduğunu ve bir vefa gösterilmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Yapılış zamanı ve şekli yanlış oldu.

Maalesef, birtakım mevcut paydaşlar ve kulüpler, bu bozuk sistemden avantaj sağlıyorlar.

Bizim irademiz, sonunda doğruyu yaparak çalışan ve adaletli bir sistemde başarılı olacağımıza inandığımız için bunun acilen değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Galatasaray'a ciddi bir operasyon yapıldı. Resme baktığınızda, bir kulübün lehine hakem yapan hakemlerin, geçen gün liste çıkarttırdım, bütün hakemlerimizin hangi takımın maçını yönettiği ve dinlendirildiğinin tablosu geldi.

Bunun araştırılması yapılması lazım. Burada göreceksiniz ki resimler çıkacak. Sistemsel problem dediğimiz şey, bunun ana sebebidir.

Sezon başlamadan 'Bu konuları sezon başlamadan halledelim, yoksa yeni bir kaos sezonuna giriyoruz' dedim. Kaos sezonundayız. 10 hafta kala hakemler görevden alındı. O zaman bununla ilgili suç duyurusunda bulunalım ve herkes aklansın. Şu an bunu herkes söyleyebilir.

Trabzonspor, şu anda lider. Buraya gelmek için çok ciddi bir emek verdiler. Bu emeğe haksızlık etmemek lazım. Son derece de başarılı gidiyorlar. Onun için bu konuları birbirine karıştırmamak lazım. Bizim konumuz, sistem.

Süper Lig AŞ, mevcut şartlarda kurulamaz çünkü Kulüpler Birliği'nin mevcut yapısı içinde birlik ve samimiyet yok. Böyle devam ederse, Kulüpler Birliği'nden çıkarız.

O istiyorsa, yapmayayım diyen kulüpler var. TFF'nin yapmış olduğu pozitif teklife negatif dönüldü. Oy çokluğuyla. Hakemler konusu... Süper Lig AŞ'nin kurulması, ciddi işler.

Mevcut yayıncı kuruluş 500 milyon dolardan ihale aldı. Her sene indirim aldı. 200 milyon dolara kadar indi. O kuruluş ödeyemediği zaman indirim alıyor. Buna birçok kulüp katılmadı. 500 milyon dolara imza atıyorsunuz ve buna göre harcamalar yapıyorsunuz.

Oyuncular birer insan. Mutlu oldukları yerde kalmak isteyebilirler. Bu oyuncuları alınıp satılan bir şey olarak bakmamak lazım. Doğru şartlarda, isteyen oyuncularımıza izin veririz. Amacımız sadece oyuncu alıp satmak değil.

İbra edilmeme korkum yok! Zor bir göreve geldik. Ciddi bir disiplinle kulübü yönetiyoruz. Bugünlerde kendilerini iktidarda görmek isteyen veya ibra etmemekten zevk alan bir grup var.

Torrent ve ekibi, çok ciddi şekilde raporlar veriyorlar ve çok ciddi çalışıyorlar. Bunun pozitif etkilerini özellikle önümüzdeki sezon daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar yaptıklarından memnunum.

İsimlerden ziyade, Galatasaray. Kimse, ben de Galatasaray'dan büyük değiliz. En önemlisi kulübümüz.

Torrent'e Galatasaray'ın tarihini anlattım, o da bana 'Biz Barcelona için bir kulüpten fazlası derdik, siz de gerçekten öylesiniz' dedi. Laporta'da aynısını söyledi, geldiklerinde Galatasaray lisesini gezdireceğiz.

Galatasaray Adası, uzun süredir kullanıma kapalıydı. Birçok kişi bu konuda uğraş verdi eski yeni, çok emek veren oldu. Davaları çok yakından iyi takip ettik. Bu yönetimsel bir başarı olarak görülmemeli bu Galatasaray'ın başarısıdır.

Ç. Rizespor ve Beşiktaş maçlarında vermiş oldukları destek için teşekkür ederim. Biz armanın peşindeyiz. Bizi beğenmiyor olabilirler ama kapıdan içeri girince sadece arma için mücadele ediyoruz.

Barcelona maçı çok zor bir maç olacak, oyuncularımıza ve taraftarımızın desteğine güveniyoruz."