Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor ve Galatasaray, yıldız oyuncu için karşı karşıya geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ – Aslan yıldız oyuncu için Adana Demirspor’la yarışıyor!
Galatasaray transfer haberi | Adana Demirspor ve Galatasaray, yıldız oyuncuyu kadroya katmak için transfer yarışına girdi. İtalyan medyasında yer alan haber göre Süper Lig'in 2 ekibi, tecrübeli futbolcunun şartlarını menajerine sordu. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2022- 14:28 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022- 14:37
İtalyan medyasında yer alan habere göre Inter ile sözleşmesi bitecek olan Arturo Vidal için, Adana Demirspor ve Galatasaray, oyuncunun şartlarını menajerine sordu.
İtalya'dan sezon sonunda ayrılacak olan Vidal'in ise tercihini henüz yapmadığı ifade edildi.