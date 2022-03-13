Takvim'in haberine göre; Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı. Fakat kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre G.Saray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak.



