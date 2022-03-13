UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona-Galatasaray maçı 0-0 bitse de kazanan aslında Galatasaray oldu...
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın kasası dolacak! Barcelona maçında...
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, 17 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş mücadelesinde rakibini Nef Stadyumu'nda ağırlayacak. İspanyol devini eleyerek çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Barcelona maçıyla birlikte kasasını dolduracak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında 52 bin kişilik stat tamamen dolacak.
HEDEF 2 MİLYON EURO
Galatasaray Kulübü; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak.