"GOMIS ÇOK İYİ BİR FORVET"

"Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman özel. Çok iyi bir atmosfer oluyor. Perşembe de çok iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Gomis'i de tanıyorum. Çok iyi bir forvet ve çok iyi bir insan."

