UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda konuk edecek. İspanyol ekibinin yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, mücadele öncesi teknik direktör Xavi ile basın toplantısı düzenledi. İşte Aubameyang'ın açıklamaları...
Galatasaray - Barcelona maçı öncesi Aubameyang'dan Gomis'e övgü dolu sözler!
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da Pierre-Emerick Aubameyang basın toplantısı düzenledi. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis için övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Aubameyang'ın Galatasaray - Barcelona maçı öncesi açıklamaları... (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Barcelona'yı perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda konuk edecek. İspanyol ekibinin yıldız futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang, mücadele öncesi teknik direktör Xavi ile basın toplantısı düzenledi. İşte Aubameyang'ın açıklamaları...
"TAKIM OLARAK MOTİVEYİZ"
"Oldukça hazırız. Perşembe günü ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için, takım olarak motiveyiz."
"BARCELONA'DA ÇOK MUTLUYUM"
Barcelona'da çok çalıştım, oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana yardımcı oldular. Barcelona'da adaptasyon sürecini çabuk aştım. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. Çok sıkı çalışıyoruz, kendimi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Beklenen seviyeye ulaşacağım."