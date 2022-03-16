Galatasaray Barcelona maçı öncesi Xavi: Çok zor bir atmosfer olacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'dan övgüyle bahseden İspanyol çalıştırıcı, "Şartlar farklı. Çok zor bir atmosfer olacak. İlk maçtan daha agresif olacaklardır." dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Galatasaray - Barcelona maçı öncesi teknik direktör Xavi açıklamalarda bulundu.

Xavi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yarın, bizim için bir final maçı. Bu takımın, Avrupa'da yarışabileceğini göstermek istiyoruz.

Galatasaray ilk maçta bizi durdurdu. Etkili olamadık ve üstümüze düşeni yapamadık. Final gibi bir maç olacak. Çünkü telafisi olmayacak. Atmosferi de biliyoruz. Kazanmamız gerekiyor.

İlk maçtaki müsabakaya benzer bir karşılaşma olacak. Galatasaray'ın savunması ve Inaki Pena ilk maçta çok iyi performans gösterdi. Bunu aşmak için çözüm bulmaya çalışacağız ve bu şekilde oynayacağız.

En büyük hedefimiz gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Avrupa Ligi'ni kazanmak, bizi bu hedefe götürür. Şu anda sadece Galatasaray maçına odaklanmış durumdayız, ötesini düşünmüyoruz.

Inaki Pena, ilk maçta olağanüstüydü. Galatasaray, Avrupa'da her takımla rekabet edebilir, bunu gösterdi. İlk maçı çok iyi analiz ettik. İlk maçta neleri yapamadığımızı gördük. Galatasaray'ın hakkını verelim ilk maçta çok kompakt oynadılar. Hatalarımızı analiz ettik ve yarın daha iyisini yapabilmek için iyi çalıştık.

Domenec bizi çok iyi tanıyor, çok iyi bir teknik direktör. Galatasaray'ın bize sorun çıkaracağını biliyorduk. Galatasaray, ilk maçta çok iyiydi. Bakalım yarın neler olacak.

Çok zor bir atmosfer olacak. Şartlar farklı. Hatta ilk maçtan daha agresif olacaklardır. Bunun bilincindeyiz. Yarın, bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip, göreceğiz.