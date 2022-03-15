Fenerbahçe'ye karşı oynadığı ilk maçı en unutadığı maç olarak niteleyen Mostafa Mohamed, üçlü çektirmeyi sevdiğini ve en sevdiği tezahüratından üçlü olduğunu belirtti. En ciddi takım arkadaşının Muslera olduğunu ifade eden golcu futbolcu diğer soruları şöyle yanıtladı: