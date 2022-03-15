Golcü futbolcu, "Galatasaray çok büyük bir kulüp, Türkiye'nin en güzel taraftarı. Galatasaray hayatımda çok şey değiştirdi. Galatasaray buraya her gelen için hayatın anlamı demek" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'den Fenerbahçe itirafı!
Spor Toto Süper Lig2in 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Mostafa Mohamed, 2 asist yaparak galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Mısırlı yıldız taraftarlardan gelen soruları cevapladı. 24 yaşındaki santrfordan bir de Fenerbahçe itirafı geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Futbola 7 yaşımda başladım. 16 yaşımda profesyonel anlamda bir kulübe geçişi yaptım ve öyle devam etti" diyen Mısırlı futbolcu idolünün İngiliz yıldız Wayne Rooney olduğunu belirtti.
"EN KOMİK VE EN İYİ GİYİNEN ARDA TURAN"
Takımda en komik ve en iyi giyinen kişi olarak kaptan Arda Turan'ı gösteren Mohamed, en kötü giyinen oyuncunun Barış Alper olduğunu söyledi.