UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Galatasaray çeyrek final öncesi avantajı yakaladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan gözünü finale dikti! 23 yıl sonra bir ilk
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da konuk olduğu Barcelona ile golsüz berabere kalan Galatasaray, çeyrek final için büyük avantaj elde etti. 17 Mart Perşembe günü taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçı için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, gözünü Sevilla'da oynanacak finale dikti. Öte yandan Cimbom, 1999/2000 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, İspanya deplasmanında ortaya koyduğu müthiş mücadele ile bu sezon fazlasıyla üzdüğü taraftarını daha büyük hedefler için umutlandırdı.
Avrupa'da son oynadığı 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, 1999-2000'den sonra ilk kez böyle bir seri yakaladı.