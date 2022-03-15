Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan bu sezon bir ilk! Beşiktaş derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, bu yıl oynadığı derbilere bakıldığında ise teknik direktör Domenec Torrent'in önderliğinde bir ilki başardı. İşte detaylar... | aspor.com.tr - Detay Haber
Dev derbiyi taraftarlarının önünde 2-1 kazanan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde moral depoladı.
Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Cimbom; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.