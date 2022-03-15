Fakat İspanyol çalıştırıcı, Beşiktaş derbisini 2-1 kazanarak bu sezon bir ilki başarmış oldu. 2021-2022 sezonunda içerde ve dışarda oynadığı tüm derbilerde öne geçen G.Saray; buna karşın ilk kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte o maçlar...