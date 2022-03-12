UEFA Avrupa Ligi'nde herkesin "Fark yer" dediği Galatasaray, Barcelona deplasmanından 0-0'ı çıkarmayı başarmıştı. Bu skor rövanş öncesi sarı-kırmızılı camiayı havaya sokarken yönetim pazartesi günkü Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusunu yaptı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Beşiktaş derbisi için erteleme talebi!
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın çeyrek final beklentisi daha da yükseldi. Sarı-kırmızılılar 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi için erteleme talebinde bulunurken, gerekçe olarak ülke puanını gösterdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e dilekçe göndererek erteleme talep etti. Erteleme isteğine gerekçe olarak iki durum öne çıkarıldı. Galatasaray'ın turu geçerse sağlayacağı ülke puanı ve İstanbul'da şu andaki yoğun kış şartları.
DOĞAL AFET ŞARTLARI
İşte Başkan Burak Elmas'ın TFF Başkanı Nihat Özdemir'e gönderdiği o dilekçe: Doğal afet şartlarının yaşandığı, okulların resmi olarak 2 gün tatil edildiği, çok sayıda kamu görevlisinin idari izinli sayıldığı bugünlerde TFF aynı zamanda 2. ve 3. Lig maçlarının mücbir sebep nedeniyle ertelemiştir.