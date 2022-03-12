BEŞİKTAŞ: ÇİFTE STANDART OLUR

Sarı-kırmızılıların isteğine Beşiktaş'tan olumlu yanıt gelmedi. 2. Başkan Adnan Dalgakıran "Beşiktaş olarak bizim de Avrupa ve ligde üst üste yoğun fikstürlerimiz oldu ama maçlarımıza erteleme yapılmadı. Şimdi yapılırsa çifte standart olur. Görüşümüz olumsuz" diye konuştu.