Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, derbi maçında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Maç sonrası Cimbom'un yıldız oyuncusu Marcao, derbide iyi bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed ile ilgili bir paylaşım yaptı. İşte Marcao'nun o mesajı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 23:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 23:28