Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu erteleme karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray NEF, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hapoel Holon'la karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 74-71'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Galatasaray NEF gruptaki ilk galibiyetini alırken Hapoel Holon ise 2. kez mağlup oldu.

Galatasaray NEF'te DeVaughn Akoon-Purcell 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Kerry Blackshear 24 sayı, 2 ribaund; Dee Bost 15 sayı, 4 ribaund, 5 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Hapoel Holon'da ise Joe Ragland 16 sayı, 5 ribaund, 8 asist; Michale Kyser 16 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Chris Johnson 14 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynadı.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Galatasaray Nef 29-16 Hapoel Holon

2. PERİYOT: Galatasaray Nef 40-30 Hapoel Holon

3. PERİYOT: Galatasaray Nef 56-52 Hapoel Holon

4. PERİYOT: Galatasaray Nef 74-71 Hapoel Holo