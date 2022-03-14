Galatasaray - Beşiktaş derbisinde nefes kesen an! Omar topu çizgiden çıkardı

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Maçın 15. dakikasında nefes kesen bir an yaşandı. Kullanılan köşe vuruşunda Necip Uysal kafa vuruşu yaptı. Topu Galatasaray'lı futbolcu Omar Elabdellaoui son anda çizgiden çıkarttı. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 20:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022- 20:39