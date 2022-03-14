Beşiktaş derbisi ilk 11'inde Galatasaray’da 2 değişiklik!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmada sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Barcelona maçı ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 20:20