Exxen naklen ekranlara getirecek. İlk maçta rakibini oldukça zorlayan ancak bir türlü golü bulamayan temsilcimizin bu kez zoru başarması ve çeyrek finale yükselmesi herkesin dileği... Maçın biletleri çıkar çıkmaz tükenirken kapalı gişe oynanacak karşılaşmada 52 bin taraftar işbaşında olacak. Televizyon başında ise her zaman olduğu gibi milyonlar olacak.