Galatasaray Beşiktaş derbisine saatler kaldı! İşte 10'ar maddede iki takımın son durumları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası derbiye sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile berabere kalan ve ligde kötü günler geçiren Galatasaray, ligde 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak taraftarlarını havaya sokmak ve Barcelona rövanşı öncesinde moral kazanmak istiyor. Siyah-beyazlılar iyi gidişatını sürdürüp üst sıralara yükselme peşinde... İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın 10'ar maddede son durumları... | Galatasaray Beşiktaş derbi haberleri (GS BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.03.2022- 06:40