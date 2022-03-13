Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, Barcelona maçında sergilediği performansla göz doldurdu. Sarı-kırmızılılar genç file bekçisinin bonservisini almak için İspanyol ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. (GS spor haberleri)
GalatasarayBarcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 23 yaşındaki file bekçisi Inaki Pena'nın bonservisini almak için ilk adımı attı. Takvim2in derlediğihabere göre sarı-kırmızılı yönetimin Barcelona kulübüne bonservisini almak için başvurduğu ve pazarlıkların kısa süre içinde start alacağı öğrenildi. Galatasaray yönetimi, başarılı bir performans çizen Pena'nın fiyatı daha fazla artmadan bu işi çözmeyi planlıyor.